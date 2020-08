Contagi di ritorno: 5 salentini positivi al rientro dalla Grecia

- Cinque giovani salentini, 4 di Muro Leccese ed uno di Squinzano, sono risultati positivi dopo il loro rientro dalla vacanza in Grecia. Subito sono scattate le procedure coordinate dall'Asl di Lecce con la quarantena per i giovani e le persone con cui sono stati in stretto contatto.A dare l'annuncio è stato il sindaco di Muro Leccese in un post su Facebook: "I ragazzi non contagiati, comunque, sono stati messi in quarantena, come anche tutti i familiari dei contagiati, nonché le persone che, eventualmente, sono state in contatto. Vi chiedo di stringerci intorno alle famiglie di questi nostri giovani in un virtuale abbraccio, cercando di evitare di additare o colpevolizzare. Sono questi i momenti in cui dobbiamo dimostrare di essere comunità".