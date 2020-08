Coronavirus: 1.210 nuovi casi e 7 vittime

Aumentano i casi di coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore si contano 1.210 nuovi positivi. Sette i morti (erano stati tre il giorno prima), mentre tra guariti e dimessi siamo a 267 (205.470 in tutto). Dall'inizio della pandemia i casi sono 259.345, mentre si contano complessivamente 35.437 vittime.

In Italia cresce anche il numero dei ricoverati, 47 in più nei reparti Covid (dove ci sono in tutto 971 malati) e cinque in più nelle terapie intensive dove si arriva a quota 69. In isolamento domiciliare ci sono invece 17.398 persone (883 in più).