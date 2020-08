Nei reparti Covid-19 ci sono 13 ricoverati in più (sono 1.058 i degenti), mentre in terapia intensiva ci sono 66 persone: una in più rispetto a ieri.





Nell'ultimo giorno sono morti altri 4 contagiati, così come era avvenuto ieri; il totale dei decessi è salito a quota 35.445. In questo momento sono 19.714 le persone positive al Covid-19; ieri erano 19.195.