Juventus, Andrea Pirlo si presenta: ''L'obiettivo? Vincere''

PIERO CHIMENTI - Conferenza stampa di Andrea Pirlo, all'Allianz Stadium, dove il neo tecnico della Juventus ha parlato della nuova Juventus che nascerà. L'ex centrocampista bianconero ha dichiarato che avrà come obiettivo riportare l'entusiasmo che è mancato nell'ambiente nell'ultimo periodo, grazie anche al gioco che prevede il possesso palla e reattività in fase di recupero, senza entrare nello specifico sul modulo che adotterà.

Tra i vari argomenti non poteva mancare il mercato, dove ha dichiarato di essere in stretto contatto con la società per indicare gli uomini che possono essere adatti al suo gioco, senza svelarli alla stampa, mentre sul fronte interno ha confermato la partenza di Higuain, oltre alla permanenza di Dybala.