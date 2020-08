Sono 3.781 i nuovi casi di contagio da coronavirus in Spagna nelle ultime 24 ore. La città più colpita è Madrid con 979 nuovi malati. Anche nel paese iberico, a partire da settembre, tutti gli alunni a partire dai sei anni dovranno indossare la mascherina in classe, disinfettarsi sempre le mani e non potranno interagire con membri di altre classi.