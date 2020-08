Coronavirus, Mallegni (Fi): "Chiusura discoteche? Governo fuori da realtà"

ROMA - “Oltre 5,5 miliardi di euro: è questo il fatturato delle imprese dell’intrattenimento in Italia. In molte località, come ad esempio la Versilia, sono centinaia di migliaia le persone occupate e quelle imprese sono fondamentali per promuovere i territori e aumentare un PIL che purtroppo langue. Invece che chiudere i locali di intrattenimento sarebbe stato più opportuno controllarne il buon andamento con uomini e risorse che purtroppo questo governo non ha mai voluto rendere disponibili”. È quanto dichiara in una nota il senatore, responsabile nazionale del Dipartimento Turismo di Forza Italia.“È più facile chiudere, vietare e quindi distruggere piuttosto che investire e controllare – aggiunge il parlamentare azzurro -. Questo governo, composto da persone che nella quasi totalità non hanno mai lavorato un giorno nella vita, non si pongono mai il problema delle imprese e delle famiglie che hanno bisogno di lavoro e non di sussidi. Questi signori, con la s minuscola, che vivono da sempre di politica alle spalle degli italiani sono dei distruttori di futuro e non sanno quello fanno!”.