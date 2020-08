Covid, Flavio Briatore ricoverato al San Raffaele di Milano

PIERO CHIMENTI - Flavio Briatore, titolare del locale Billionaire a Porto Cervo è risultato positivo al Coronavirus. L'imprenditore sarebbe ricoverato al San Raffaele, in cui si sarebbe presentato con la sintomatologia della polmonite. Attualmente le sue condizioni definite 'serie' ma non sarebbe in terapia intensiva. Il 70enne nelle scorse settimane, sarebbe stato protagonista di aspre critiche nei confronti del provvedimento del Governo per la chiusura delle discoteche, a causa degli aumenti dei contagi, oltre ad una partitella di calcio insieme a Mihajlovic, anche lui positivo, Bonolis, Marcolini e Rovazzi. Al momento sarebbero 63 i positivi registrati nello staff del Billionare, prima della chiusura.