Annalisa: 'Nuda' è il nuovo album in uscita il 18 settembre

MILANO - 'Nuda' è il titolo del nuovo progetto discografico di Annalisa in uscita il 18 settembre. “E' album in cui ho cercato di raccontare e raccontarmi completamente, senza risparmiare nulla, dalla leggerezza alla riflessione più profonda, dalla forza all’assoluta fragilità, c’è dentro tutto” – così descrive Annalisa il suo album.

Il significato metaforico del titolo fa parte di un percorso che Annalisa ha iniziato già con i precedenti lavori e che l’ha resa una delle cantautrici più importati del panorama musicale italiano. L’album, diviso in due parti che caratterizzano due stili e due mondi di Annalisa, contiene varie collaborazioni, da quella già nota con Rkomi, a J-Ax, per passare ad Achille Lauro e a Chadia Rodriguez.

Come una sorpresa ai fan, esce oggi un assaggio del nuovo album, il brano “Graffiti” è, infatti, disponibile in tutti gli store digitali.

I suoi ultimi singoli che hanno anticipato l’album sono stati “ Vento sulla luna” con Rkomi e “Houseparty”, uscito durante il lockdown, mentre con il precedente album “Bye Bye” (Disco d’ Oro), pubblicato nel 2018, ha ottenuto molti successi, affermandosi come l’unica artista donna a collezionare certificazioni per ogni singolo estratto dall’album: da “Direzione la vita” a “Il mondo prima di te”, per passare ad altri singoli di successo “ Bye Bye” e “Un domani” con Mr Rain che hanno raggiunto tutti la certificazione Platino, oltre a conquistare il vertice delle classifiche radiofoniche italiane.

“Il Party sulla luna “, la grande festa/concerto precedentemente fissata per il 4 maggio 2020 al Fabrique di Milano, si svolgerà il prossimo 5 maggio 2021.