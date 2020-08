Covid. Nicola Zingaretti: ''Sono necessari comportamenti responsabili''

ROMA - ''Se non ci sono comportamenti responsabili, non sconfiggeremo mai il covid''. Sono le parole del governatore del Lazio Nicola Zingaretti, che ha evidenziato l’importanza di controlli in partenza dalla Sardegna, da dove stanno rientrano molti turisti, tra questi, molti positivi al virus.

''Il Ministero della Salute e la Regione Sardegna - continua - devono urgentemente predisporre controlli con tampone agli imbarchi dei traghetti, è fondamentale fare i tamponi rapidi agli imbarchi ed eventualmente far scattare la quarantena a terra o iniziare l'isolamento già sulle navi''.