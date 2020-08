Scienza, Mark Walport: ''Il covid resterà sempre con noi''

orld Health Organization non la vede come Walport;"Noi speriamo in una completa sparizione del virus.





In due anni, come fu per l'influenza spagnola", il prof Walport non e' d'accordo. L'influenza spagnola non era forte come questo virus. La popolazione di allora era inferiore numericamente a,quella di oggi ha risposto. Altri scienziati(tra cui ll dott Fauci) si

sono trovati d'accordo con Walport.





Popolazioni in subbuglio soprattutto in Asia,dove il virus semina vittime giornalmente.

Non e' facile accettare l'annuncio del prof Walport,cosi' come non e' stato facile accettare la dichiarazione del Dottore Fauci, che ha annunciato la seconda ondata del covid dopo un breve riposo all'inizio dell'estate. Walport non ha voluto spiegare la validità del suo annuncio, che ha portato paura e tristezza in mezzo mondo.