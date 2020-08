Elezioni Usa: come sarà la prima sera dei repubblicani?

BENNY MANOCCHIA - Mentre fervono i preparativi per l'avvio della convenzione repubblicana, voglio dirvi una cosa che non tutti sanno: il leader del partito repubblicano e' una donna, la 47enne texana Ronna McDaniel. E' il primo schiaffo ai democratici che, spesso accusano il partito dell'elefante di non volere donne al potere, infatti di detestare le donne.In realta' e' una delle tante bugie che i democratici usano nel lavaggio del cervello di chi prende a sinistra. Un'altra bugia, per esempio, è che i repubblicani non amano le famiglie, preferiscono dimenticare padre e madre.

Questa e' così sciocca che non ha mai fatto presa sugli stessi democratici. Tentativi inutili di chi non offre molto e purtroppo non sa che cosa inventarsi. Melania Trump è stata scelta a parlare tra i primi della sera, seguita da Lara Trump, moglie del primo maschio di Trump. Melania ha migliorato il suo inglese e meraviglierà chi si e' divertito a fare il verso della dizione della first lady slovena. Un modo come un altro per presentare la famiglia di Donald.

I democratici cercano continuamente di avere un altro uomo di sinistra nella loro troupe, ricordando che chi lavora per sopravvivere farà contenti i repubblicani ma avrà sempre le tasche vuote perchè è destino dei democratici essere poveri. Pero' venite con noi, incitano, e vedrete che il vostro destino cambierà. Ripetono lo stesso slogan da anni ma non e' cambiato molto. Intanto i leader del partito hanno ville e gruzzoli di soldi in banca.

I repubblicani diranno che il loro partito non crede nelle tasse che il governo pretende dal popolo. Crede invece nella deregulation che blocca il libero commercio e favorisce il libero commercio con le nazioni che credono negli Stati Uniti.

Ci saranno altri speakers, che hanno promesso una cosa: metteremo allo scoperto tutte le bugie dei democratici che sono socialisti. Seguiranno botte in testa dei repubblicani contro i loro avversari nei rimanenti tre giorni della convenzione.