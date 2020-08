Avanti popolo, torna in Toscana

BENNY MANOCCHIA - Probabilmente è soltanto un ballon d'essai. Vogliono vedere se la Toscana e' pronta a riprendere in mano la bandiera con falce e martello.Dopotutto siamo in Toscana, la più ricca regione d'Italia, piena di miliardi che molti americani hanno lasciato. Ed e' proprio nelle Regionali che i toscani comunisti vogliono tentare, dopo 30 anni in letargo,come un orso vecchio ed affamato. E oggi, vista com'è la situazione in Italia, con Giuseppe Conte che vuole Pd e M5s con se per restare al governo, il comunismo potrebbe riprendere.

Il comunismo nacque a Livorno nell'anno del signore 1921, dietro la spinta dei socialisti, quel vinello semirosso che non sa dove piazzarsi. I comunisti vinceranno in Toscana. E poi? Cosa succederà? Abbiamo riacceso la candela diranno. Ma finirà presto perche' ormai gli italiani hanno capito che al potere andranno sempre più le regioni con un gruppetto di partiti. Siamo fatti cosi; mettete quattro italiani insieme e vedrete il successo politico.