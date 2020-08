Europa League, dove si giocherà la final eight?

Il mese di agosto si avvicina e l’Europa League sta per ricominciare. L’urna di Nyon ha stabilito tempo fa gli accoppiamenti per gli ottavi di finale, che però non si sono disputati come da programma. La formula dello svolgimento delle competizioni internazionali è stata cambiata e così, proprio come la Champions, l’Europa League si giocherà nell’arco di poche settimane, con alcune differenze rispetto al calendario originale. Niente gare di andata e ritorno, ma solo partite secche. Sarà consentito apportare delle modifiche alle liste A indicando fino a 3 nuovi giocatori.Le squadre che sembravano meno preparate a marzo potranno trovare in questo modo delle soluzioni efficaci per arrivare fino in fondo alla competizione. Il livello medio delle compagini che si contenderanno la coppa non è da sottovalutare e non sarà facile passare ogni volta il turno a pochi giorni di distanza. Il torneo si svolgerà interamente in Germania e le scommesse Europa League sono già pronte : gli ottavi di finale andranno in scena il 5 e il 6 agosto, i quarti il 10 e l’11, le semifinali il 16 e il 17 e la finale il 21, a Colonia.Il Siviglia, che incontrerà la Roma, vanta una grande tradizione in questa competizione. Gli andalusi hanno vinto il trofeo nel 2014, nel 2015 e nel 2016, festeggiando 3 successi di fila. Stiamo parlando non a caso della squadra che ha vinto per più volte la Coppa UEFA o l’Europa League. Il club spagnolo ha conquistato anche diversi titoli in patria, nonostante il predominio di Barcellona e Real Madrid. Oggi il Siviglia annovera nella propria rosa alcune vecchie conoscenze del campionato italiano.Oltre che la Roma, ci sarà l’Inter a provare a mettere le mani sulla coppa. Per i giallorossi questa Europa League rappresenta l’ultima carta per andare in Champions, mentre i nerazzurri devono riscattare una stagione considerata fallimentare al primo anno di Antonio Conte. Il “Biscione” ha speso molte risorse sia sul campo sia sul mercato e non accetta che i verdetti del campionato siano stati così poco felici. Il mister ha sfiorato la finale di Europa League quando era sulla panchina della Juventus, nel 2014: oggi punta decisamente alla coppa.Avversario dei nerazzurri sarà il Getafe, autore di un’ottima stagione nella Liga. Gli spagnoli, comunque, non possono essere considerati avversari all’altezza dei nerazzurri. Più pericolosi di certo il Bayer Leverkusen e il Manchester United vincitore dell’Europa League con Mourinho nel 2017 . Le altre squadre, invece, non sembrano avere grandissime speranze di vittoria. Si parla del Basilea, dell’Eintracht Francoforte, del Copenaghen, dell’Istanbul Basaksehir, dei Rangers, dello Shakhtar Donetsk, del Wolfsburg, del Wolverhampton, dell’Olympiakos e del LASK. Nel complesso, però, l’esperienza non manca. Siviglia e Manchester United sono favorite su tutte, ma le squadre italiane non si aggiudicano questo trofeo da una ventina di anni e la nuova formula rappresenta un’occasione d’oro per arrivare più facilmente all’atto finale. Molti addetti ai lavori sono infatti dell’idea che disputare solo partite secche che potrebbero risolversi ai rigori potrebbe avvantaggiare le squadre meno blasonate. Ad ogni modo, sminuire l’eventuale vittoria dell’Europa League da parte di un’outsider non avrebbe senso.