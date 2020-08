Foggia, Ospedali Riuniti. Barone (M5S): “Prevedere clausola sociale nell’appalto per la manutenzione degli impianti elettrici”

“Non possiamo permettere che 12 lavoratori che da anni si occupano della gestione e della manutenzione degli impianti elettrici degli ospedali Riuniti di Foggia perdano il lavoro”. Lo dichiara lache nei giorni scorsi ha inviato una nota al Direttore Generale Pro Tempore dell’azienda ospedaliera universitaria degli Ospedali Riuniti di Foggia per chiedere che nella gara d’appalto relativa al servizio di gestione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli impianti elettrici dei Plessi Ospedalieri venga aggiunta la clausola sociale per tutelare i lavoratori precedentemente addetti al servizio.“Chiediamo - spiega Barone - di rivedere la scelta inerente la clausola sociale visto che, nella risposta alla nota, si dà atto che l’inserimento, pur se non dovuto, è possibile. Si tratta quindi di una precisa volontà politica: capiamo la necessità di risparmiare da parte dell’azienda, ma non si può ledere la posizione degli attuali lavoratori. Per questo, chiediamo ancora una volta al direttore generale di annullare il bando in autotutela, in modo da poter prevedere garanzie per i lavoratori che da 10 anni effettuano questo servizio”.