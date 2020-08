Ottica Ottima: tutto sugli occhiali

Parlare di occhiali oggi non è la stessa cosa che farlo qualche decennio fa, la diversità di tipologie, marche, modelli e persino colori fa acquisire al contenuto del soggetto una nuova profondità che non aveva in passato.Tra tanta varietà, è difficile trovare un sito che offra sistematicamente, se non tutta la diversità nel mondo degli occhiali, quanto basta per soddisfare il cliente in procinto di trovare il prodotto più adatto alle sue esigenze.Ottica Ottima è un gruppo di ottiche nato nel 2002 con l'obiettivo di prendersi cura della Vostra vista, con i migliori professionisti e prodotti, a Vostro servizio per farvi sentire sicuri e in buone mani. Soddisfiamo tutte le esigenze, visive quanto estetiche, offrendo un vasto catalogo di prodotti, lenti, montature e accessori. E tutto su misura per Voi. Facciamo la differenza con la nostra qualità, trattamento e professionalità.Ottica Ottima è un sito che racchiude, ordina, sistematizza e offre la più grande varietà di occhiali che il mercato offre: tutti i tipi, tante marche e innumerevoli modelli di occhiali da vista, da sole e lenti a contatto.Da Ottica Ottima trovi dalle migliori marche di occhiali da vista alle migliori marche di occhiali da sole e le migliori lenti a contatto.Occhiali per la vistaOgni problema visivo richiede una lente specifica. Nonostante sia meglio visitare il medico prima di acquistarli, da Ottica Ottima ne abbiamo di tutti i tipi.- Questo errore di rifrazione si verifica quando, a causa della morfologia dell'occhio, i raggi di luce convergono davanti alla retina, facendo apparire sfocati gli oggetti distanti. Per correggere questo problema, sono necessarie lenti divergenti o negative. Queste lenti sono concave (più spesse al bordo e più sottili al centro), per deviare i raggi verso l'esterno e quindi consentire alla luce di essere focalizzata correttamente e fornire un'immagine nitida.- Questo difetto visivo si verifica quando, a causa della morfologia oculare, i raggi luminosi convergono dietro la retina. Di conseguenza, la persona percepisce gli oggetti vicini sfocati. Le ipermetropi necessitano di lenti convergenti o positive. Queste lenti sono convesse (più sottili ai bordi e più spesse al centro) e deviano i raggi luminosi verso l'interno, consentendo loro di concentrarsi sul punto corretto della retina e offrire una visione chiara.- Questo è un problema di rifrazione dovuto al fatto che la cornea dell'occhio è, invece che rotonda, ovale. Questa condizione rende impossibile mettere a fuoco la parte corretta della retina, il che si traduce in un'immagine sfocata a diverse distanze. L'astigmatismo può portare a miopia, ipermetropia o entrambi i difetti visivi. Il modo più comune per risolvere questo problema sono le lenti cilindriche. Le lenti utilizzate possono essere convergenti o divergenti, a seconda del tipo di astigmatismo della persona.Lenti a contattoOttica Ottima offre anche un'importante varietà di lenti a contatto con l'idea che tu possa trovare le migliori per te.Prima di tutto, le tue lenti devono affrontare il problema che ti sta causando l'uso delle lenti. Le lenti a contatto dovrebbero fornire una buona visione correggendo miopia, ipermetropia, astigmatismo o qualsiasi combinazione di questi problemi di vista.In secondo luogo, l'obiettivo deve adattarsi al tuo occhio. Per fare questo, le lenti sono disponibili in decine di migliaia di combinazioni di diametro e curvatura.Il tuo oculista ha la capacità di valutare la fisiologia dei tuoi occhi e della tua vista per determinare quale lente soddisfa meglio i criteri di cui sopra.Terzo, potresti avere un'altra esigenza medica che influenza la scelta delle lenti. Ad esempio, il tuo oculista potrebbe scegliere una lente particolare se i tuoi occhi tendono ad asciugarsi.Infine, considera la tua "lista dei desideri" sulle caratteristiche delle lenti a contatto, come il colore, ad esempio, o l'abbigliamento da notte.Occhiali da soleGrande, tondo, con cornice metallica, di pasta e in diversi colori; con cristalli, verde, rosso, marrone o giallo (tra gli altri). La varietà e l'attuale catalogo di occhiali da sole è travolgente e sebbene molte persone li considerino un altro complemento, la verità è che usano occhiali da sole non approvati e optano per quelli che vengono venduti nei bazar, mercati o chioschi può mettere a rischio la salute degli occhi.La cosa migliore da fare è trovare un sito professionale che ti offra le migliori marche di occhiali da sole sul mercato.Gli occhiali da sole sono il mezzo per proteggere i nostri occhi poiché sono in grado di filtrare le radiazioni solari, in particolare ultraviolette.Così come ci sono diversi tipi di montature, c'è anche varietà quando si tratta di scegliere le lenti. La prima cosa da guardare è la categoria dei filtri, noti anche come numeri solari che vanno da 1 a 4 e specificano la quantità di assorbimento della luminosità, ma non dell'assorbimento della radiazione."Ciò significa che una lente molto scura non protegge necessariamente dalle radiazioni UV, poiché è il materiale che deve assorbire o respingere la radiazione, non il colorante che è incorporato", spiega Blanca Fernández del Collegio Ufficiale degli Ottici-Optometristi di Andalusia. “Facciamo un esempio pratico: una maschera di categoria 3 protegge più di una di categoria 1? La risposta è no. Le lenti di categoria superiore sono semplicemente più scure, ma entrambe devono filtrare almeno il 99% dei raggi UV ".Allora come sappiamo qual è il più adatto a ciascun caso? Arriva l'aiuto dell'ottico od optometrista, che saprà consigliarti in ogni situazione, visto che non abbiamo bisogno dello stesso tipo di filtro in inverno come in estate; Cambierà se vogliamo fare un uso quotidiano degli occhiali o li useremo per fare sport, andare in montagna, al mare o per passeggiare per la città. "Ad esempio, i filtri solari di categoria 1 assorbono dal 20 al 56 percento della luce e sono utilizzati principalmente nelle aree urbane, mentre i filtri di categoria 3 assorbono dall'82 al 92 percento della luce e sono più appropriato per aree con grande luce, come la spiaggia ”, aggiunge lo specialista.Ottica Ottima offre marchi e modelli per ogni custodia, il che lo rende uno dei siti più importanti nella scelta dei tuoi occhiali.