Il Lecce esonera Liverani

Colpo di scena in casa Lecce. Il club salentino, dopo le dimissioni del medico sociale Palaia, ha deciso di sollevare dall'incarico il tecnico Liverani con cui aveva raggiunto l'accordo di prolungare il loro rapporto fino a giugno 2022, con prolungamento fino al 2023. La decisione è stata resa nota con uno stringato comunicato dell' US Lecce: "L’U.S. Lecce S.P.A. comunica di aver sollevato in data odierna dall’incarico di tecnico della prima squadra il Sig. Fabio Liverani. Con riferimento ai rapporti di lavoro intercorrenti con il tecnico su menzionato l’US Lecce riserva ogni opportuna valutazione in ordine ad eventuali profili di responsabilità".