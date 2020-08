Lecce, tenta di strangolare la moglie: arrestato 44enne

- Sfiorato femminicidio a Taurisano, in provincia di Lecce, dove un 44enne sotto l'effetto dell'alcol dopo un litigio con la moglie avrebbe tentato di strangolarla. Nonostante i momenti concitati, la figlia della donna avrebbe ripreso le violenze col cellulare per poi mostrarle ai poliziotti giunti sul posto.Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno riscontrato sulla donna segni di violenze in più parti del corpo mentre l'uomo, che verrà arrestato, era intento a sistemare casa.