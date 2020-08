'Lecce pizza village', Salento incontra Napoli

LECCE - Forni a legna accesi ogni sera, fino a domenica 9 agosto, in piazza Mazzini a Lecce. Oltre 40 pizzaioli salentini e napoletani all’opera, dieci laboratori e una postazione dedicata alla pizza senza glutine: così “Lecce Pizza Village” ha trasformato anche quest’anno una delle principali piazze del capoluogo salentino nella più grande pizzeria a cielo aperto della Puglia.Nel rispetto delle misure anti-Covid, la manifestazione è organizzata dall’agenzia Eventi Marketing & Communication di Carmine Notaro, con il patrocinio del Comune di Lecce e di Confcommercio Lecce. Gusto, qualità, tradizione e passione sono garantiti dalla maestrìa del gruppo di pizzaioli pizzaioli gourmet salentini (Mpgs) di Confcommercio Lecce, guidati da Marco Paladini, insieme allo storico Master Pizza & Street Food Vesuviano guidato da Luigi Pirozzi. “Margherita” e “marinara” sono le due specialità proposte, nella versione salentina e in quella napoletana, quest’ultima cotta (su richiesta) anche nel tradizionale ruoto di rame.“Insieme alla pizza a portafoglio, quella della pizza nel ruoto rappresenta una delle maggiori tradizioni napoletane che come associazione ci impegniamo a recuperare e valorizzare”, spiega Pirozzi. “Napoletana o salentina, a voi la scelta, vi offriamo la nostra arte col cuore – sottolinea Paladini – e vi garantiamo una buona pizza realizzata con ingredienti di prima qualità, a partire dalla farina italiana Polselli di tipo 0 e la mozzarella Deliziosa, l’unica a marchio Qualità Puglia”.Enormi gli sforzi messi in atto dagli organizzatori per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, fra accessi e percorsi regolamentati insieme a un’attenta e accurata gestione degli spazi e dei flussi dei visitatori. Tavoli e posti a sedere sono allestiti come sempre intorno alla grande fontana, convivialità e relax garantiti. Non manca l’intrattenimento, con interviste live agli ospiti, dediche, messaggi e selezione musicale a cura di Alessia Cuppone e Roberto Del Sole. Apertura ogni sera alle 19. Info e aggiornamenti sulla pagina Facebook di Lecce Pizza Village.