L'ombra dello United su Dybala

Tarda ad arrivare la fumata bianca per il rinnovo di contratto tra Dybala e Juventus, per la distanza tra domanda (15 milioni richiesti dall'argentino) ed offerta (12 milioni) messa sul piatto da Paratici. Per questo motivo, anche se la trattativa va avanti, prende corpo la suggestione di uno scambio con il Manchester United con Pogba.Il francese, infatti, è un obiettivo dei bianconeri ed ha la stessa valutazione di mercato dell'argentino (tra i 90-100 mln). Dato che le vie del mercato sono infinite, bisognerà attendere se sarà suggestione o realtà vedere il francese con la maglia della nuova Juventus di Pirlo.