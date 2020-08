Matrimoni, Congedo (FdI): "Ennesimo spot di Emiliano sulla pelle dei cittadini"

BARI - "Quanto è affezionato Michele Emiliano al numero 30mila: ce lo ricordiamo quando, da sindaco uscente al primo mandato, promise 30mila posti di lavoro. Oggi 30mila sono invece i soldi che ha messo a disposizione per quanti si sono sposati e si sposeranno tra l'1 luglio e il 31 dicembre 2020". Così in una nota, consigliere regionale Fratelli d'Italia Puglia."Bene - prosegue Congedo - la volontà di aiutare la filiera dei matrimoni (che abbraccia più mondi, dagli abiti da sposa all'organizzazione; dalla fotografia all'intrattenimento), ma ridicolizzare con l'offerta di 1500€ per sole 20 persone tutto un mondo legato ad imprese, aziende, sposi, è deplorevole. Il settore ha bisogno di ben altri aiuti, a partire dalla copertura economica anche per coloro che, invece, hanno perso ad esempio la caparra versata e dovuto poi rinviare all'anno prossimo. Ma sappiamo che per Emiliano questi 30mila € non sono altro che spot. L'ennesima occasione di visibilità che Emiliano sfrutta sulla pelle dei cittadini", conclude.