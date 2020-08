Migranti, Di Stasio (M5S): “Basta slogan, emergenza da affrontare con buonsenso e risolutezza”

BARI - La Farnesina rende noto che il governo ha deciso per la sospensione dei fondi alla cooperazione corrisposti alla Tunisia, per sollecitare un’efficace risposta alla richiesta di arginare le partenze di barconi verso l’Italia: “Ogni estate la situazione migratoria assume drammatiche connotazioni, la crisi sanitaria costituisce un ulteriore allarme per le persone che si avventurano in mare per giungere sulle nostre coste” ha dichiarato la deputata del Movimento 5 Stelle Iolanda Di Stasio in una nota alla stampa. “Basta inutili urla e slogan, per risolvere l’emergenza ci vuole buonsenso e risolutezza, nel solco del mandato attribuitoci dai cittadini. Italia e Tunisia hanno sottoscritto un accordo di cooperazione in materia di flussi migratori, è quindi necessario ottenere un segnale nel rispetto di tali intese”. Pochi giorni fa si sono registrati casi di sovraffollamento nei centri di accoglienza di Caltanissetta e Porto Empedocle, dove è stata inoltre riscontrata la presenza di 28 casi di Covid.

“Voglio rinnovare il mio pieno appoggio al Ministro Di Maio e il mio sostegno ai sindaci di queste comunità, che si trovano a dover fronteggiare delle situazioni di estremo pericolo. Non possiamo permetterci che l’esasperazione sociale prenda il sopravvento, è necessario che l’Europa sia vicina al nostro Paese, che da anni è in prima linea e ha fatto scuola in materia di cooperazione e accoglienza. L’emergenza in corso non fa che aggravare una situazione di per sé critica, Tunisi dimostri la volontà di contribuire a ridurre la mattanza di esseri umani nelle acque del Mediterraneo e agevoli le procedure di rimpatrio di chi si mette in viaggio illegalmente” ha concluso il suo intervento la Di Stasio.