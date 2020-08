Milwaukee Bucks barricato negli spogliatoi: giocatori protestano per il caso Blake

PIERO CHIMENTI - Clamoroso nel mondo Nba, dove i giocatori del Milwaukee Bucks boicottano il gara 5 contro gli Orlando per protestare contro la brutalità della polizia americana nei confronti degli afroamericani, che ha visto come ultimo episodio Jacob Blake, paralizzato dopo essere stato colpito da sette colpi di pistola a Kenosha, nel Wisconsin. La protesta dei Bucks crea un effetto domino che coinvolge anche Houston-Oklahoma City che era in programma a seguire e probabilmente anche i Lakers e Portland aderiranno alla protesta. I proprietari dei Bucks si schierano al fianco dei loro giocatori: “Appoggiamo completamente i nostri giocatori e la loro decisione. Non siamo stati informati prima, ma saremmo stati completamente d'accordo con loro. Continueremo a sostenere i giocatori e a chiedere cambiamenti”. In un comunicato congiunto Lega ed associazione giocatori hanno informato che le partite interessate saranno posticipate.