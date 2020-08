Orfeo Mazzitelli è il nuovo Presidente del gruppo Giovani imprenditori edili di ANCE Bari e Bat

BARI – È Orfeo Mazzitelli il nuovo presidente del Gruppo Giovani dell’ANCE Bari e BAT per il triennio 2020 - 2023, eletto all’unanimità dal consiglio direttivo del Gruppo. Sarà affiancato nel suo lavoro dal vicepresidente Domenico Antonacci e dai consiglieri Pamela Battezzati, Mario Garibaldi, Giuseppe Mastropasqua, Roberto Rossi e Vincenzo Scarano.Laureato in Economia e Management con un’esperienza in Accenture, è oggi amministratore unico della Ing. Orfeo Mazzitelli S.r.l., È, inoltre, componente dei consigli direttivi di Cassa Edile di Bari, Ance Bari e BAT, e Aeneas, il consorzio aggiudicatario per la costruzione del nuovo aeroporto di Tripoli e del Consiglio Generale di Confindustria Bari e BAT.«Insieme alla nuova squadra che mi affiancherà nel corso di questo mandato – ha dichiarato Mazzitelli – abbiamo già stilato una serie di attività per essere di supporto al lavoro dei senior. Le linee programmatiche per il nuovo triennio si inseriscono nel solco di quanto fatto sinora, a partire dalle iniziative con il mondo scolastico e universitario in accordo con gli enti Bilaterali del settore edile, sino alle visite nei cantieri e presso le Istituzioni e i comuni del barese e della BAT. Intendiamo altresì sviluppare relazioni di partnership sempre più strette col Politecnico di Bari per progettare la terra di Bari per i prossimi dieci anni».