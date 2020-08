Otranto, migranti soccorsi in mare

- Un'imbarcazione in avaria, su cui viaggiavano 11 migranti di diversa nazionalità, tra cui egiziani, pakistani, iraniani, iracheni e indiani, è stata recuperata dalla Capitaneria di porto. L'sos è stato intercettato dalle autorità greche, che lo hanno girato a quelle italiane, per competenza territoriale dato che il natante si trovava su acque nazionali a 25 miglia da Santa Maria di Leuca.I migranti, giunti a terra, sono stati trasferiti al centro d'accoglienza Don Tonino Bello di Otranto, per essere sottoposti a trattamento sanitario anti-Covid.