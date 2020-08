Puglia, Pagano (Pd): "Emiliano si assume responsabilità, da Fitto solo speculazioni"

ROMA - “Raffaele Fitto, preso dalla foga della campagna elettorale, chiede chiarezza, ma in effetti è lui che genera confusione. E la confusione, in questa fase tanto delicata, è proprio l'ultima cosa che ci possiamo permettere". Così il deputato, Capogruppo PD in Commissione Bilancio a Montecitorio."Innanzi tutto - prosegue Pagano -, in merito alle sue richieste di delucidazioni, che appaiono strumentali, vale la pena di ribadire quello che è sotto gli occhi di tutti. L'ordinanza di Emiliano è stata emanata in via d'urgenza ed è stata resa necessaria dalle notizie che arrivavano sempre più preoccupanti sui casi di positivi rilevati al rientro dalle vacanze di paesi come la Grecia, Malta o la Spagna. Solo successivamente è stata emanata l'ordinanza del Ministro Speranza, ispirata dall'esigenza di evitare contraddizioni fra i vari provvedimenti adottati, nel frattempo, dalle varie Regioni. Ed è ovvio che chi si sottopone al tampone e risulta negativo non deve osservare l'obbligo di quarantena. Ce lo dovrebbe suggerire la logica, senza che ci sia necessità di formulare richieste di chiarimenti al Ministero o ai Governatori regionali”.“Quanto alla necessità di garantire la ripresa del settore del turismo, sottolineata da Fitto, - spiega - ci tengo a ricordare che la classe dirigente che guida la Puglia si è assunta la responsabilità di riaprire le attività economiche quando le evidenze scientifiche a disposizione lo hanno consentito. Adesso il rischio è quello di giocare con la salute e la vita dei cittadini. Come evidenziato dal Professor Lopalco, siamo di fronte a segnali che possono rappresentare l'innesco di una seconda ondata. E siamo ancora in tempo per smorzare sul nascere questi inneschi. La capacità di governare implica il saper assumersi la responsabilità di contemperare i vari interessi in gioco. Un'assunzione di responsabilità che non mi riesce di scorgere negli atteggiamenti di avversari che con le proprie speculazioni elettoralistiche creano solo incertezze”, conclude Pagano.