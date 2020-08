Regionali 2020: Giorgia Meloni a Bari il 26 agosto

BARI - Domani, mercoledì 26 agosto, alle 18.30 in largo Giannella a Bari, presentazione dei quindici candidati di Fratelli d'Italia al Consiglio regionale per la circoscrizione di Bari con il coordinatore regionale on. Marcello Gemmato e il candidato governatore Raffaele Fitto. Il punto stampa con il presidente Giorgia Meloni è previsto per le ore 19 in uno spazio appositamente riservato ai giornalisti, che all'ingresso di largo Giannella riceveranno badge accredito e indicazioni circa le postazioni riservate a ciascun giornalista ed operatore video/foto.

L'evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti contagio; all'ingresso verrà misurata la temperatura corporea di ciascun partecipante, saranno disponibili il dispenser per igienizzare le mani e mascherine chirurgiche.