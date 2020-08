Regionali, Gemmato: ''Lista Fdi di qualità, con Meloni e Fitto nuova stagione politica''

BARI - "L'avevamo anticipato: abbiamo messo su una squadra di donne e uomini di qualità, candidati che porteranno avanti e sostanzieranno un progetto politico che ci vedrà protagonisti. È stata da subito la nostra sfida, come anche quella di arrivare al miglior risultato per Fratelli d'Italia Puglia tra le regioni al voto. Adesso inizia il vero percorso verso la vittoria, per spazzare via quindici anni di malgoverno di centrosinistra e riportare la Puglia e i pugliesi al centro dell'azione politica. Con Giorgia Meloni in Italia e Raffaele Fitto in Puglia ambiamo alla nuova stagione del centrodestra".Lo dichiara il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Puglia, on. Marcello Gemmato.