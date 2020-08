Regionali, Gemmato(FDI): ''Emiliano imbarazzante, corteggiare i cinque stelle è un inciucio''

BARI - "Io darò spazio ad un'alleanza con il M5S". L'imbarazzante dichiarazione di Michele Emiliano, tra le altre altrettanto imbarazzanti dichiarazioni rilasciate in un'intervista di questa mattina, spicca perché sintomo della grande difficoltà che il governatore uscente sta incontrando in questa campagna elettorale. E non basteranno tutte le giustificazioni che sta tirando fuori dal cilindro -a partire dalla gestione dell'emergenza Covid- a salvarlo dai disastri che ha prodotto in questi cinque anni in Puglia.

Il tentativo di corteggiare il M5S e gli elettori grillini non è altro che l'ennesima dimostrazione di quanto sia in grado di arrampicarsi pur di tenere calda la sua poltrona di presidente. Peccato che in questi cinque anni in cui ha potuto dimostrare di essere capace di rappresentare la Puglia e i pugliesi, lui abbia invece preferito occuparsi di distribuzione di incarichi e prebende al suo cerchio magico nonché della sua scalata al potere. Fratelli d'Italia è pronta a combattere ogni forma di inciucio e a riconsegnare al popolo pugliese meritocrazia, contenuti ed il ristoro per i quindici anni di malgoverno di centrosinistra. Lo dichiara il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Puglia, on. Marcello Gemmato.