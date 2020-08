Regionali, Laricchia: “Emiliano prima ha provato a comprare il nostro consenso, ora cerca di rubarlo dicendo falsità”

BARI - “Ormai la disperazione di Emiliano assume contorni quasi preoccupanti. Dopo 5 anni di niente ed essere stato scaricato anche dai suoi, tanto da aver dovuto presentare 15 liste pur di raccattare voti, adesso distorce la realtà per cercare i voti degli elettori del MoVimento 5 Stelle, addirittura definendolo in una intervista il suo ‘partito di riferimento’. In sintesi prima ha provato a comprare il nostro consenso offrendoci poltrone, come gli è sempre riuscito con il centrodestra, ora prova a ‘rubarlo’ parlando di voto utile e di governare insieme dopo le elezioni. Se ne faccia una ragione: nessuno del Movimento 5 Stelle vuole un’alleanza con chi ha fatto tanto male per la nostra Regione.

E nessuno mi ha mai fatto alcun tipo di richiesta in tal senso. Luigi Di Maio ha chiaramente detto che sostiene i candidati del M5S e presto sarà in Puglia a dimostrarlo e come lui anche gli altri ministri. Approfittare del loro garbo istituzionale nei confronti del Presidente della Regione per fantasiose ricostruzioni su falsi appoggi e voto disgiunto vuol dire prendere in giro gli elettori e non avere rispetto per loro. Smonteremo una per una tutte le sue bugie e presenteremo già la settimana prossima ai pugliesi il nostro programma per questa magnifica regione, che è la cosa più importante. Questi giochetti politici fatti da PD e compagnia hanno stancato noi e i cittadini” - ha dichiarato la candidata presidente del M5S e della lista civica Puglia Futura alla Regione Puglia Antonella Laricchia.