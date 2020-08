Regionali, Tateo (Lega): "bonus matrimoni è marketta elettorale. Emiliano senza progetti"

BARI - “Il bonus matrimoni lanciato da Michele Emiliano in piena campagna per le Regionali è solo l’ennesima di tante promesse che in 5 anni non ha mai mantenuto, una marketta elettorale che dimostra la mancanza di progetti concreti e lungimiranti per la Puglia. Un’iniziativa lanciata con fondi della Regione, che Emiliano utilizza per farsi campagna elettorale a spese dei pugliesi disonorando l’Istituzione e mancando di rispetto a tutti i cittadini della Puglia”. Lo dichiara, deputata pugliese della Lega.