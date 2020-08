Approda nel porto di Palermo la Msc Grandiosa: misure anti-Covid rafforzate

PALERMO - Approda nel porto di Palermo MSC Grandiosa, la prima nave da crociera al mondo a tornare a navigare. L'ammiraglia della compagnia effettuerà a Palermo 30 scali da oggi fino al 16 marzo 2021, proponendo crociere nel Mediterraneo occidentale per questa seconda parte dell'estate e per tutta la prossima stagione invernale. Il nuovo protocollo per la salute e la sicurezza messo a punto da MSC Crociere con le autorità nazionali e con il supporto di un team di esperti internazionali, è stato validato anche dal Rina e prevede misure rafforzate rispetto alle linee guida ufficiali, tra cui: tampone Covid-19 a immunofluorescenza per tutti gli ospiti e per l'equipaggio prima di ogni partenza; escursioni "protette" organizzate esclusivamente dalla compagnia per i suoi ospiti; maggior distanziamento fisico a bordo grazie anche ad un minor numero di passeggeri (capienza nave ridotta al 70%); nuove modalità di accesso ai ristoranti e di fruizione del buffet; servizio sanitario di bordo ulteriormente potenziato.