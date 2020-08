Taranto, 'tutti al mare' col bus rubato

Un bus di linea dell'Amat, azienda locale di trasporti di Taranto, è stato rubato nei pressi del centro commerciale dell'ex Auchan, per poi essere ritrovato nei pressi dello stabilimento balneare Sun Bay di San Vito, forse per soddisfare la voglia di mare di qualche intenzionato, ad una decina di chilometri dalla zona del furto. Sul caso indaga la polizia, che potrebbe utilizzare le videocamere all'interno del mezzo per identificare i presunti autori della passeggiata non autorizzata.