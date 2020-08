Tyson in acqua per affrontare uno squalo

Ha incassato 400 milioni mettendo al tappeto decine di pugili tra i piu' famosi nel mondo, dopo vicissitudini con alcune mogli e cinque figli, il 45enne Mike Tyson torna alla ribalta. Nella "settimana dello squalo", Mike affronterà il pericoloso white shark, un pesciolino di 800 chili, lungo anche 5 metri, e sempre affamato. Tyson si sta allenando in acqua e sottacqua, con maschera e ossigeno.Lui dice: cerchero' di colpirlo quando esce dall'acqua, sapendo che il pugno tirato sottacqua riceve resistenza. Il comitato non ha spiegato se l'8 agosto lo squalo mordera' Mike, faranno qualcosa per terminare l'incontro? Conosco Tyson da 30 anni. Non mi ha voluto dire quanto guadagnera', in effetti dovra' aspettare che arrivi il momento della lotta. "Non ha paura", dice. "Ho deciso di accettare l'invito quando mio figlio mi ha detto: Pa, tu sei the baddest man in the world".Una frase che si rifa' ai giorni in cui metteva tutti KO: il piu' cattivo uomo del mondo. Ma oggi Mike si sente vicino a Dio, e prega continuamente. Una classica storia americana. bennymanocchia3@gmail.com