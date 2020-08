Inaugurazione comitato elettorale per Antonella Laricchia presidente a Lecce

LECCE - Sarà domenica 2 agosto l’inaugurazione del comitato elettorale provinciale Antonella Laricchia Presidente nella centralissima sede di Lecce, in via Leuca 9 alle ore 18.All’inaugurazione parteciperà anche la senatrice Barbara Lezzi, i portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera e al Senato del territorio, i candidati consiglieri della provincia di Lecce e i consiglieri regionali uscenti. Prima della cerimonia è previsto un punto stampa per i giornalisti.“In questi giorni in provincia di Lecce -ho incontrato tanti cittadini, giovani e imprese del territorio. Siamo in una terra che merita di riscattarsi ed è quello che intendiamo fare al governo della Regione Puglia. Mentre qualcuno è ossessionato dall'idea di vincere, anche a costo di non governare, noi siamo ossessionati dal fare le cose che servono ai cittadini dopo che avremo vinto. Lavoriamo da un anno al nostro programma e siamo pronti, con idee vincenti e proposte che vengono dai cittadini stessi. Lavoro, legalità e sanità sono i pilastri della nostra politica e per realizzarli vogliamo ascoltare e coinvolgere il Salento migliore”.Interverrà Barbara Lezzi e i portavoce del territoriovia Leuca, 9 - ore 18