6-9-1930, Vittorio Emanuele III inaugura la Fiera del Levante

Sabato 6 settembre 1930. Bari, fra trepidazione e giubilo, accoglie Re Vittorio Emanuele III per l'apertura ufficiale della Fiera del Levante e per la contemporanea inaugurazione della Prima edizione della Campionaria settembrina. Si realizza con il taglio del nastro presso l'ingresso Monumentale, e simbolicamente ubicato in prossimità di quello specchio di mare volto a Oriente, il sogno della classe politica e imprenditoriale barese che, guardando oltre l'Adriatico, aveva contribuito nel 1929 all'istituzione dell'Ente Autonomo Fiera del Levante, composto dal Comune di Bari, dalla Provincia di Bari e dalla Camera di Commercio di Bari.Chiusa dal 1940 al 1946 per lo scoppio della Seconda guerra mondiale con l'utilizzo del quartiere fieristico in deposito bellico, la sua riapertura fu osteggiata da una parte dell'opinione pubblica che la identificò quale una delle espressioni del passato monarchico e fascista. Ma si trattò di una minoranza che non impedì con l'inaugurazione dell'undicesima edizione, avvenuta il 14 settembre 1947, la continuazione di una storia lunga 90 anni.