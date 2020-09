Bari, Cia Levante: “Vitivinicoltori nel mirino degli speculatori”

BARI – Gli imprenditori vitivinicoli sono preda degli speculatori. Si registrano forti distorsioni sul mercato. I prezzi in azienda sono così bassi da non essere sufficienti a coprire i costi di produzione. «Siamo tutti preoccupati», fanno sapere Giuseppe De Noia, responsabile organizzativo CIA Levante e Felice Ardito, presidente provinciale CIA Levante. «Con le attuali difficoltà, come la difficile reperibilità di manodopera stagionale e altro ancora, c’è il rischio che il prezzo del prodotto resti in balìa di spregiudicati speculatori che alterino le contrattazioni nei vari mercati, nazionali ed esteri».Per CIA Levante, «sarà pertanto importante vigilare e noi lo faremo con costanza, al fine di evitare che sulle nostre produzioni si registrino speculazioni al ribasso del valore delle uve, fenomeno inaccettabile dopo le calamità subite dalle imprese agricole. Il vigneto, infatti, in uno scenario generale negativo, è stato il meno colpito e, pertanto, la produzione di uva rappresenta per moltissime aziende agricole l’unica possibile entrata economica certa e non è neppure immaginabile che essa possa essere minata da speculazioni e giochetti al ribasso».