Serie B, il Lecce debutta in casa col Pordenone

Il Campionato di Serie B inizierà sabato 26 Settembre. Il Lecce di Eugenio Corini debutterà in casa contro il Pordenone, che nella scorsa stagione ha disputato un prestigioso torneo arrivando alle semifinali dei play off. I salentini nella seconda giornata affronteranno in trasferta l’Ascoli.

Dopo la sosta del 10 Ottobre per le gare delle Nazionali, i giallorossi giocheranno a Brescia, squadra retrocessa dalla Serie A in B come quella pugliese. Nella quarta giornata di andata il Lecce sfiderà allo Stadio “Via del Mare” la Cremonese, nella quinta giocherà in Calabria col Cosenza. I salentini nella sesta giornata dovranno vedersela in casa col Pescara e nella settima giornata sfideranno in trasferta l’Entella, prima della sosta del 14 Novembre. L’obiettivo del Lecce è cercare di ritornare in Serie A il 7 Maggio 2021, giorno in cui finirà il Campionato oppure dopo i Play Off.