Bari, passeggero dell'aereo senza biglietto. Laricchia: "Da tempo denunciamo i turni massacranti delle guardie giurate"

BARI - “Da tempo denunciamo la situazione del personale di vigilanza di Aeroporti di Puglia, in alcuni casi costretto a turni massacranti anche di 12 ore continuative, che mettono a rischio sia i lavoratori che la sicurezza dei passeggeri. Quello che è successo nei giorni scorsi con un passeggero, riuscito ad accompagnare moglie e figlia sull’aereo senza avere il biglietto, è gravissimo ed è giusto che si chiariscano sia le mancanze del personale della compagnia aerea, addetto al controllo della carta d’imbarco, che delle guardie giurate, ma è anche indispensabile non scaricare la responsabilità solo sugli addetti alla sicurezza, a cui devono essere garantite condizioni di lavoro adeguate e i giusti riposi. Ci risulta invece che ci siano lavoratori che da luglio ad oggi hanno avuto solo due giorni di riposo. Non si può continuare in questo modo”. Lo dichiara la candidata presidente del M5S e di Puglia Futura, che da tempo segue la situazione delle guardie giurate di AdP e ha più volte sollecitato una migliore organizzazione dei turni. La consigliera pentastellata nelle scorse settimane aveva anche presentato una nuova richiesta di audizione del management di AdP, di Securpol, di Inail e delle organizzazioni sindacali di categoria per avere chiarimenti sulla gara per l’affidamento del servizio di sicurezza. Dalla graduatoria provvisoria risultante dall’attribuzione dei punteggi dell’offerta tecnica ed economica, è risultata aggiudicataria la Rti Securpol Puglia S.p.A./Sicuritalia S.p.A. L’offerta però risulta in atti ‘sospetta di anomalia’.“I sindacati- in diverse occasioni hanno dichiarato lo stato di agitazione e il blocco delle prestazioni di lavoro straordinario per tutto il personale operante presso la Securpol, impresa che svolge i servizi di controlli di sicurezza per Aeroporti di Puglia. Abbiamo parlato con loro e svolto audizioni in VI Commissione lavoro per avere risposte sia da AdP, stazione appaltante, che dalla Securpol che però non si è presentata. Una situazione di cui abbiamo continuato a occuparci, tanto che nei mesi scorsi abbiamo presentato una nuova richiesta di audizione perché, nonostante gli impegni presi dalla Securpol, le condizioni di lavoro non sono cambiate e ci sono ancora i cosiddetti turni lunghi da 10-12 ore e nessuna suddivisione equa tra turni serali e mattutini. Nella stessa richiesta chiediamo chiarimenti sulla procedura aperta per l’affidamento del servizio di controllo di sicurezza dei passeggeri e dei bagagli. Serve una immediata regolarizzazione dei turni di lavoro per far sì che il personale possa lavorare nelle migliori condizioni, vista la grande responsabilità nel garantire la sicurezza dell’aeroporto”.