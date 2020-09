Regionali: Matteo Salvini domenica e lunedì in Puglia

BARI - Toccherà le province di Brindisi e Taranto il nuovo tour in Puglia del leader della Lega, sen. Matteo Salvini, nelle giornate di domenica 6 e lunedì 7 settembre. Ancora una due giorni di ascolto delle problematiche e confronto con i cittadini pugliesi che chiedono a gran voce rinnovamento e cambiamento dopo 15 anni di governo di sinistra del duo Vendola-Emiliano.“Non lo dicono solo i sondaggi, ma lo capiamo nelle piazze dalle parole e dagli sguardi dei cittadini che incontriamo quotidianamente che la Lega è in forte crescita –. Lavoro, agricoltura, turismo e sanità: su questi quattro temi si gioca il futuro della nostra terra. Domenica sera con Matteo Salvini saremo in piazza a Taranto, città martoriata da 15 anni di promesse mancate e propaganda ideologica, dove ancora oggi si muore di rinvii e di non decisioni, mettendo a serio rischio sia le bonifiche che il lavoro”.“La Lega è la forza trainante del centro-destrasenza la Lega non ci sarebbe realmente quella volontà di cambiare radicalmente passo rispetto a politiche che hanno messo il tappo alle aspirazioni dei pugliesi. Matteo Salvini è al fianco dei pugliesi senza sosta dai comuni più piccoli e dimenticati alle grandi periferie cittadine, in questa battaglia elettorale che ci porterà ad essere il primo partito della regione ed a portare alla vittoria l’intera coalizione”.