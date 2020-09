Basket: l'Happy Casa Brindisi ko 83-71 col Pesaro in Supercoppa

Nella prima partita del girone D della Supercoppa di basket maschile l’Happy Casa Brindisi ha perso 83-71 a Olbia contro il Pesaro. Primo quarto, Bell e Thompson 6-0 Brindisi. Delfino e Cain, 8-6 per i marchigiani. Di nuovo Cain, 13-12 Pesaro. Harrison bravissimo sotto le plance, 21-15 Happy Casa. La squadra pugliese allenata da Frank Vitucci si impone 21-18.. Secondo quarto, Massenat 23-22 Pesaro. Filloy allunga, 32-26 per i marchigiani. Thompson, 34-32 Happy Casa. Ancora Thompson, Brindisi prevale di nuovo 38-37.Terzo quarto, Robinson 41-38 Pesaro. Tripla di Delfino, 46-38. Robinson 49-40. Zanotti, i marchigiani trionfano 57-53. Quarto quarto, Tambone 62-55 Pesaro. Delfino e Cain, 72-63. Filloy dalla lunga distanza, 76-63. Delfino, Pesaro vince 83-71 questo quarto e tutta la partita. Sconfitta immeritata per l’Happy Casa Brindisi. Migliori marcatori, nei pugliesi Harrison 15 punti e Thompson 14. Nel Pesaro Delfino 19 punti e Zanotti 14. Nell’altra partita del girone D il Sassari ha vinto 114-71 a Olbia contro la Virtus Roma. Nel prossimo turno l’Happy Casa Brindisi giocherà sabato 5 Settembre a Olbia contro la Virtus Roma.