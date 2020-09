Calcio: il Taranto acquista Caldore e De Marco

Il Taranto ha acquistato il difensore Marco Caldore del 1994 dalla Casertana e l’esterno Giuseppe De Marco del 1996 dallo Scandicci. Interesse per il difensore Giuseppe Azzarito della Virtus Francavilla Fontana, il centrocampista Dario Neri della Cittanovese e il terzino destro Vincenzo Guarino della Torres.Ceduti il difensore Vincenzo Patronelli al Martina Franca in Eccellenza Pugliese, il terzino destro Stefano Manzo all’Andria il mediano Van Ransbeek al Cynthia Genzano e il terzino sinistro Giacinto Allegrini al Cerignola. Contatti con la punta Genchi per cercare di farlo ritornare a Taranto.Il direttore sportivo del Taranto Francesco Montervino e il presidente Massimo Giove si stanno attivando sul calcio mercato per allestire una squadra molto competitiva. L’obiettivo da raggiungere ad Aprile o Maggio 2021 è la promozione in Lega Pro.