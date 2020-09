Calciomercato: il Bisceglie acquista il centrocampista Claudio Ferrante e Giuseppe Maimone

FRANCESCO LOIACONO - Il Bisceglie ha acquistato il centrocampista Claudio Ferrante del 2002 svincolato dal Lecce. Ingaggiato l’esterno Giuseppe Maimone svincolato dal Picerno. Interesse per l’attaccante Vincenzo Plescia del Renate. Contatti col difensore Alessandro Sbardella e col centrocampista Silvano Raggio Garibaldi entrambi del Como. Trattative con l’Arzignano per la punta Gianmarco Piccioni. Il Bisceglie ha avuto dalla Figc una proroga fino all’11 Ottobre per il calcio mercato. Il presidente Claudio Racanati e il direttore sportivo Livio Scuotto stanno allestendo una squadra molto competitiva.

L’obiettivo del Bisceglie è raggiungere la salvezza ad Aprile o Maggio 2021. Il Bisceglie è in attesa dell’ok della Covisoc per l’iscrizione alla Serie C dopo aver presentato la fideiussione e la documentazione a Firenze nella sede della Lega Pro entro il 25 Settembre. Il Bisceglie dovrebbe iniziare a giocare in Serie C dalla terza giornata di andata mercoledì 7 Ottobre in trasferta contro l’Avellino. Dovrà recuperare in data da decidere le partite in trasferta col Foggia della prima giornata del 27 Settembre e in casa con la Cavese della seconda giornata del 4 Ottobre entrambe non giocate per consentire una preparazione adeguata al Bisceglie.