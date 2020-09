Disagi trasporti provincia Brindisi, la deputata Macina (M5S) scrive a Ferrovie Sud Est e Regione: "Garantire servizio e tutela sicurezza"

"Nei giorni scorsi - continua - sono pervenute diverse segnalazioni da parte di cittadini che hanno lamentato disagi nei servizi di trasporto pubblico, sia in termini di ritardi che di sovraffollamento dei mezzi, proprio in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico. Il sistema di trasporto in questione rappresenta uno strumento insostituibile per i lavoratori dell'industria, del terziario e per gli studenti e le studentesse nel territorio pugliese. Per questo è richiesta la massima attenzione e il costante impegno da parte delle autoritá competenti perchè si scongiurino situazioni che impediscono la buona fruibilitá del servizio o, peggio ancora, possano aumentare il rischio di contagio. Stiamo attraversando una fase storica senza precedenti ed è necessario che ogni livello istituzionale ed ente faccia la propria parte per garantire il miglior servizio ai cittadini" conclude la deputata.

"Alla luce dei disservizi segnalati dai cittadini nel trasporto pubblico locale delle Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici s.r.l. nella provincia di Brindisi, fra cui la tratta Erchie-Brindisi ed Erchie-Manduria, ho sollecitato Regione e azienda a intervenire opportunamente per garantire la sicurezza di tutti gli utenti, nel rispetto delle prescrizioni di contenimento del rischio contagio e a tutela della salute pubblica". Così la deputata brindisina Anna Macina (M5S), che ha scritto una lettera indirizzata a Regione, Fse e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.