Coppa Italia '20-'21, il 23 settembre Bari-Trastevere

- Sarà il Trastevere, terza squadra di Roma e militante in Serie D, l'avversario che il Bari affronterà nel primo turno della Coppa Italia 2020-2021 riservato alle compagini di A e di B e alla quale la compagine biancorossa parteciperà quale migliore seconda classificata nella Serie C 2019-20. E' quanto scaturito dal sorteggio svoltosi presso la sede della Lega A in via Rossellini a Milano nel primo pomeriggio di martedì 8 settembre.In attesa di conoscere l'orario di inizio della gara che si svolgerà mercoledì 23 settembre al San Nicola, e in caso di superamento del turno (previsti in caso di parità al 90', i tempi supplementari e gli eventuali tiri di rigore), il Bari affronterà la Spal. La gara valida per il secondo turno del trofeo della coccarda, si svolgerà a Ferrara mercoledì 30 settembre e, come la precedente, si svolgerà a porte chiuse per le disposizioni anti-Covid.