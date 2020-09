Coronavirus, nuovo calo dei contagi: sono 978

ROMA - Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, in Italia il numero delle persone ricvoverate in terapia intensiva torna a essere superiore a 100. Frenata dei contagi, che nelle ultime 24 ore sono stati 978 i nuovi casi, 18 meno di lunedì. Otto le vittime, due in più rispetto sempre a lunedì. In aumento il numero dei tamponi effettuati: 81.050, contro i 58.518 del giorni precedente. Questi i dati del ministero della Salute. I casi totali sono saliti a 270.189 (+975). I morti sono diventati 35.491.I dati evidenziano "un trend in diminuzione della mortalità complessiva, che passa da un eccesso significativo pari al +11% a maggio, ad un valore e inferiore all'atteso nel mese di luglio (-4%) tra le città del nord". Mentre i numeri sono in linea con l'atteso al centro-sud per giugno e luglio. E' quanto emerge dal rapporto Andamento della mortalità giornaliera (SiSMG) nelle città italiane in relazione all'epidemia di Covid-19, relativo al periodo 6 maggio - 31 luglio, pubblicato dal Ministero della Salute.