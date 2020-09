Domani martedì 29 settembre Luigi Di Maio torna ad Andria

BARI - Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio torna ad Andria per sostenere il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, l'avvocato Michele Coratella. Appuntamento domani, martedì 29 settembre, per una passeggiata in centro con i cittadini e per un confronto con i titolari delle attività commerciali. Sarà anche l’occasione per parlare di quei progetti imprenditoriali che sono diventati realtà, grazie ai provvedimenti legati al fondo delle piccole e medie imprese. La passeggiata comincerà alle ore 19:00 dalla sede del Movimento 5 Stelle in via Regina Margherita 137 ad Andria.