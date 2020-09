F1, Monza: prima fila Mercedes, Hamilton in pole. Qualifiche da dimenticare per la Ferrari

Continua il dominio Mercedes anche a Monza. Nelle qualifiche del GP d'Italia la scuderia della Stella ha conquistato la prima fila, con la pole position conquista da Lewis Hamilton. Da dimenticare le prove ufficiali per la Ferrari sulla pista di casa, eliminata in Q1 con Sebastian Vettel e in Q2 con Charles Leclerc. Il tedesco e il monegasco scatteranno rispettivamente diciassettesimo e tredicesimo.

Domani il GP d'Italia scatterà alle ore 15:10.