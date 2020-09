Forza Italia, Domenico Scilipoti Isgrò: " Pandemia, necessarie verità e chiarezza"

''Il Presidente del Consiglio Conte dovrà comparire a Novembre davanti al Gip di Trento a seguito di esposti fatti dallo studio legale Polacco. I reati contestati, nonostante la richiesta di archiviazione del PM sono: abuso di Ufficio, violenza privata, attentato alla Costituzione. Duole segnalare il silenzio quasi totale dei grandi mezzi di informazione . Da garantista non gioisco delle vicende giudiziarie e sono per la innocenza sino a sentenza definitiva. Invoco la massima serenità nel processo con il rispetto delle parti , indagato e Magistratura e il contestuale richiamo al senso di responsabilità, senza trasformare le aule in stadi . Quello che importa, indipendentemente dal nome o colore di chi governi, è il rigoroso, ma sereno accertamento della chiarezza e verità . Il sottoscritto a dimostrazione di quanto detto, in piena pandemia ,ha interessato la Procura di Roma e Fori Internazionali": lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.