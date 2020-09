Il cordoglio del sindaco Decaro per la scomparsa di Philippe Daverio

BARI - Anche Bari piange la scomparsa di Philippe Daverio. Il sindaco Decaro esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del noto storico e critico d’arte. “Philippe Daverio ci ha lasciati con la stessa discrezione e delicatezza con cui ci ha accompagnato per decenni nello straordinario viaggio di conoscenza tra le meraviglie del patrimonio artistico e architettonico del nostro Paese. Intellettuale cosmopolita e raffinato, ha saputo coniugare al meglio la storia dell’arte con il giornalismo e l’informazione televisiva. La sua grande capacità di divulgatore dal linguaggio semplice e, al tempo stesso, ricercato, ha risvegliato in tanti l’amore per l’arte. La città di Bari lo ricorda con lo stesso affetto che Daverio, con la sua autorevole presenza, ha manifestato per la nostra città in occasione della riapertura del Teatro Piccinni il 6 dicembre scorso”, ha dichiarato Decaro.