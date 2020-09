La Juventus a un passo da Suarez

La Juventus, riscontate le difficoltà per arrivare a Dzeko e con Higuain ormai in uscita, non ha perso tempo, iniziando a corteggiare Luis Suarez, epurato dal Barcellona dopo l'arrivo di Koeman, con cui tratta la buonuscita. I bianconeri non avrebbero perso tempo ed avrebbero incontrato gli agenti del bomber uruguaiano per mettere sul piatto un contratto da 10 milioni di euro a stagione. Tra qualche settimana scopriremo se Suarez sbarcherà in Serie A, per formare una fortissima coppia gol con Ronaldo.